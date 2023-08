Scholz: Rozhovory o mierovom riešení pre Ukrajinu by mali pokračovať

Berlín 13. augusta (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz podporil v nedeľu pokračovanie medzinárodných rozhovorov o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine. V otázke ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine sa však vyjadril zdržanlivo. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



Bezpečnostné rozhovory o Ukrajine, ktoré minulý víkend organizovala Saudská Arábia, boli veľmi dôležité, mali by však byť len začiatkom, povedal Scholz v každoročnom "letnom interview" pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF. Tá ho odvysiela večer, DPA mala nahrávku vopred k dispozícii.



Kancelár, rovnako ako diplomati zúčastnení na rozhovoroch, zhodnotil ako mimoriadne dôležitú prítomnosť Číny, ktorá sa nezúčastnila na predošlom medzinárodnom summite v júni v Kodani.



"Preto dáva zmysel pokračovať v týchto rozhovoroch, pretože celkom konkrétne zvyšujú tlak na Rusko, aby si uvedomilo, že sa vydalo zlou cestou a musí stiahnuť svojich vojakov a že mier je možný," uviedol Scholz.



Na otázku, či by Berlín mohol súhlasiť s dodávkou riadených striel Taurus Kyjevu, priamu odpoveď nedal. Zdôraznil, že jeho vláda bude vždy starostlivo skúmať každé jednotlivé rozhodnutie, aby zistila, čo je možné, čo dáva zmysel a ako môže Nemecko prispieť. Pri vojenskej pomoci Kyjevu však nechce konať unáhlene. Takýto prístup podľa Scholza schvaľuje veľká väčšina nemeckých občanov.



Ukrajina pokračuje v tlaku na nemeckú vládu, aby Kyjevu dodala rakety Taurus s dlhším doletom 500 kilometrov. Tlak sa zvýšil aj zo strany politikov v samotnom Nemecku, a to z radov opozície i vládnej koalície.



Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba pre nedeľňajšie vydanie nemeckého denníka Bild povedal, že ich potrebujú na záchranu životov a rýchlejšie opätovné dobytie ukrajinského územia. "Princíp je jednoduchý: dlhší dosah rakiet znamená krajšie trvanie vojny," vyhlásil.



Nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall medzitým potvrdila, že začne na Ukrajinu dodávať prieskumné drony Luna NG. Tieto nevyzbrojené stroje môžu lietať niekoľko sto kilometrov a zachytávať alebo rušiť nepriateľskú komunikáciu. Dodávka objednaná nemeckou vládou sa uskutoční do konca roka, uviedol hovorca firmy bez spresnenia jej rozsahu.