Scholz: Rusko nevyhrá svoju vojnu na Ukrajine

Berlín 11. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny v Berlíne uviedol, že Rusko nevyhrá vojnu na Ukrajine. Spojencov tiež vyzval na pomoc Ukrajine pri posilnení protivzdušnej obrany. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Nebude žiadne vojenské víťazstvo a žiadny nadiktovaný mier," vyhlásil Scholz a vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby "ukončil svoju brutálnu kampaň a stiahol svoje vojská".



"Chcel by som dnes všetkých prítomných úprimne požiadať: podporte, prosím, našu iniciatívu na posilnenie protivzdušnej obrany Ukrajiny všetkým, čo je možné," povedal Scholz delegátom na dvojdňovej konferencii v Berlíne. Nemecko v rámci iniciatívy poskytlo Kyjevu tri systémy Patriot.



Scholz tiež apeloval na súkromné spoločnosti, aby vložili svoje peniaze do obnovy vojnou zničenej Ukrajiny. S odvolaním sa na odhady Svetovej banky, podľa ktorých by Ukrajina mohla v priebehu desaťročia potrebovať 500 miliárd dolárov, uviedol, že spoločnostiam treba ponúknuť obchodné dôvody na investovanie, a hovoril o potenciáli Ukrajiny v odvetviach vrátane obnoviteľných zdrojov energie, IT a farmaceutického priemyslu.



Na konferenciu pricestoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V pondelok na Telegrame napísal, že prioritou výročnej dvojdňovej konferencie budú predovšetkým opatrenia týkajúce sa energetického sektora Ukrajiny, ktorý je terčom vzdušných útokov Ruska.