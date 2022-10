Scholz: Rusko svojou taktikou „spálenej zeme“ na Ukrajine neuspeje

Berlín 20. októbra (TASR) – Ako vojnový zločin, ktorý nebude mať úspech, odsúdil vo štvrtok nemecký kancelár Olaf Scholz najnovšie útoky Ruska na civilné ciele na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.



"Ani takáto taktika spálenej zeme nepomôže Rusku zvíťaziť vo vojne. Len posilní odhodlanie a vytrvalosť Ukrajiny a jej partnerov," povedal Scholz poslancom nemeckého parlamentu v Berlíne.



"Bombový a raketový teror Ruska je v konečnom dôsledku činom zo zúfalstva – rovnako ako mobilizácia ruských mužov do tejto vojny," pokračoval spolkový kancelár. Ukrajina sa podľa neho bude úspešne brániť a spojenci ju budú podporovať, kým to bude potrebné.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa nemeckého kancelára terorizuje Ukrajinu a nezodpovedne sa vyhráža svetu jadrovými zbraňami. "Chce zasiať strach, rozdeliť a vystrašiť. Počíta s našou slabosťou. Ale mýli sa. Nie sme slabí," vyhlásil Scholz. "Naše globálne spojenectvá sú silné a živé ako nikdy predtým. Putin svoje vojnové ciele nedosiahne."



Scholz tiež v tzv. vládnom vyhlásení pred summitom Európskej únie poslancov informoval, že Nemecko chce do jari poskytnúť výcvik jednej celej ukrajinskej brigáde s 5000 vojakmi. Poukázal na pondelkovú dohodu členov eurobloku na výcvikovej misii pre približne 15.000 ukrajinských vojakov. Informoval tiež, že jedno z dvoch ústredí tejto misie bude v Nemecku.



V súvislosti s obnovou Ukrajiny po vojne Scholz povedal, že pôjde o úlohu "celého civilizovaného medzinárodného spoločenstva". Krajiny musia spojiť svoje sily a už dnes zvažovať, ako by Ukrajinu podporili v tomto úsilí.



"Dobrou správou je: finančné potreby Kyjeva sú do konca tohto roka prakticky pokryté," povedal kancelár s tým, že rozhodujúcu rolu v tejto pomoci zohrávajú EÚ a skupina G7.