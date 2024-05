Scholz sa pripojil k Macronovej výzve vojenskej spolupráce v EÚ

Berlín 23. mája (TASR) - Európa potrebuje užšiu vojenskú spoluprácu, uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz. Podľa vlastných slov tiež podporuje odstrašujúci účinok francúzskych jadrových zbraní v reakcii na to, čo označil za "brutálny imperializmus" Ruska. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters, píše TASR.



"Vítam fakt, že francúzsky prezident zdôraznil európsku dimenziu francúzskych (jadrových) odstrašujúcich síl," napísal Scholz v článku, ktorý vo štvrtok zverejnil týždenník The Economist.



"Okrem nukleárneho odstrašovania sa zameriavame na silné konvenčné sily, protivzdušnú a protiraketovú obranu, ako aj kybernetické, vesmírne a presné úderné kapacity," uviedol Scholz. Európania podľa neho budú musieť prispieť viac na rozdelenie "záťaže" medzi transatlantickými partnermi v rámci NATO.



Nemecký kancelár zdôraznil, že EÚ nebude mať vlastné jadrové zbrane, pričom nikto nemá v úmysle spochybňovať suverenitu Francúzska v tejto oblasti.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron v apríli povedal, že jadrové zbrane jeho krajiny by mali byť súčasťou diskusií o európskej obrane. Tá by podľa neho mala byť silnejšia a integrovanejšia.



Ruská armáda tento mesiac začala vojenské cvičenie simulujúce prípravu na použitie taktických jadrových zbraní, čo bolo vnímané ako varovanie Moskvy pred väčším zapojením Západu do vojny na Ukrajine. Moskva vtedy uviedla, že manévre súvisia s "militantnými vyhláseniami" západných predstaviteľov vrátane Macrona.



Scholz v článku dodal, že na zachovanie širokej podpory verejnosti v Európe pre Ukrajinu je dôležité "úplne jasne" objasniť, že NATO si neželá konfrontáciu s Ruskom.