AFP: Scholz sa snaží oživiť nádeje západného Balkánu na členstvo v EÚ

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vyzval v pondelok na urýchlenie úsilia krajín západného Balkánu o pričlenenie sa k Európskej únii (EÚ) v "novej ére" po invázii Ruska na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.



Scholz na tlačovej konferencii s albánskym premiérom Edim Ramom v Berlíne prisľúbil pomoc pri presadzovaní úsilia týchto krajín "so všetkou silou", ktorou disponuje.



"Mám dojem, že žijeme v novej ére a má to do činenia aj s ruskou agresiou" na Ukrajine, povedal nemecký kancelár. Potreba hľadať spoločné pozície zosilnela podľa neho i v rámci EÚ, a preto nadišla "priaznivá chvíľa aj pre napredovanie" prístupového procesu západného Balkánu, dodal.



Lídri Únie vlani v októbri na summite v Slovinsku zopakovali svoj "záväzok pre proces rozširovania", čo spôsobilo vlnu sklamania medzi šiestimi kandidátskymi krajinami na členstvo v EÚ. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Kosovo totiž dúfali, že dostanú konkrétny termín, píše AFP.



Rusko a Čína už roky rozvíjajú svoj vplyv v tomto strategickom regióne, a to aktuálne predovšetkým posielaním miliónov dávok vakcíny na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu. Kým Albánsko, Severné Macedónsko a Čierna Hora sú členskými krajinami Severoatlantickej aliancie (NATO), Moskva má silné väzby predovšetkým so Srbskom.



Vplyv Moskvy v Srbsku zostáva všadeprítomný, pričom Rusko je kľúčovým partnerom v energetickej oblasti srbského hospodárstva, konštatuje AFP.



Rusko, ktoré má v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) právo veta, je tiež hlavným spojencom Belehradu v jeho odpore uznať nezávislosť svojej bývalej provincie Kosovo.