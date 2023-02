Scholz sa snaží získať podporu Indie pre izoláciu Ruska

Naí Dillí 25. februára (TASR) – Nemecko chce presvedčiť Indiu, aby podporila, alebo aspoň neblokovala, západné snahy o izolovanie Ruska za jeho ničivú vojnu proti Ukrajine. Po rozhovoroch s indickým premiérom Naréndrom Módím v Naí Dillí to v sobotu uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR informácie prevzala od agentúr AP a DPA.



Scholz zdôraznil, že na rozvojové krajiny negatívne vplýva nedostatok energií a potravín v dôsledku tejto vojny. Podľa vlastných slov dúfa, že India pomôže zabezpečiť kritické dodávky pre ázijské, africké i americké krajiny.



Módí zotrval pri svojom opatrnom prístupe a uviedol, že India si želá ukončenie konfliktu dialógom a diplomaciou. "India je pripravená prispieť k mierovej iniciatíve," doplnil Módí, ktorý Rusko otvorene nekritizuje, pretože je pre Indiu významným dodávateľom zbraní, ropy a ďalších produktov.



Predsedovia vlád spolu hovorili aj o posilňovaní ekonomickej spolupráce. Scholz uviedol, že podporuje dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou a chce sa osobne zasadiť za to, aby sa rokovania nenaťahovali.



Módí zdôraznil, že dôležitou súčasťou strategického partnerstva medzi Indiou a Nemeckom je bezpečnostná a obranná spolupráca, kde vidí "nevyužitý potenciál". Obaja politici tiež spomenuli kooperáciu v oblasti klimatickej zmeny a migrácie kvalifikovaných pracovníkov do Nemecka, napríklad vo sfére informačných technológií.



Scholz je na oficiálnej návšteve Indie po prvý raz, s Módím sa však od nástupu do funkcie v roku 2021 stretol už štvrtýkrát, čo poukazuje na záujem Berlína o nadväzovanie kontaktov s Naí Dillí.