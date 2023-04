Scholz sa v Bukurešti vyslovil za prijatie Rumunska do Schengenu

Bukurešť 3. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v pondelok vyslovil za prijatie Rumunska do schengenského priestoru. Vyjadril sa tak po stretnutí s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom v rumunskej metropole Bukurešť, píše TASR citujúc zo správy agentúry DPA.



Scholz uviedol, že Rumunsko už splnilo všetky kritériá potrebné na prijatie. Cieľom tak podľa jeho slov je, aby "tento rok konečne získalo plné členstvo v schengenskom priestore".



Aj Iohannis vyjadril presvedčenie, že sa jeho krajina do konca roka plne pripojí k Schengenu.



Pristúpenie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru bolo zamietnuté začiatkom decembra 2022. Proti hlasovalo na rade ministrov vnútra členských krajín EÚ Rakúsko a Holandsko.



Do Schengenu bolo vtedy prijaté Chorvátsko, o ktorom sa hlasovalo separátne. Od 1. januára sa stalo ako v poradí 27. štát súčasťou tohto priestoru, v ktorom je možný voľný pohyb tovaru a osôb bez ohľadu na hranice.



Prijatie Rumunska a Bulharska pritom zablokovali najmä námietky Rakúska, ktoré vyjadrovalo obavy z nedovolenej migrácie. Viedeň tvrdila, že obe krajiny sú pre nelegálnych migrantov jednoduchou cestou, ako sa dostať do Európy.



Bukurešť aj Sofia tieto obvinenia odmietali.



Obe balkánskej krajiny sa o prijatie, ktoré musia jednomyseľne schváliť všetky členské krajiny, uchádzajú už od roku 2011 a už zaviedli niektoré pravidlá Schengenu, približuje DPA. Kontroly na hraniciach s inými štátmi EÚ však stále vykonávajú.