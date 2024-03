Scholz sa vyslovil proti vydaniu Assangea do Spojených štátov

Stuttgart 4. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz sa v pondelok vyslovil proti vydaniu zakladateľa servera WikiLeaks Juliana Assangea z Británie do Spojených štátov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Domnievam sa, že by bolo správne, keby mu britské súdy zaručili nevyhnutnú ochranu, pretože v Spojených štátoch musí očakávať perzekúciu s ohľadom na fakt, že vyzradil štátne tajomstvá USA," uviedol nemecký kancelár v odpovedi na otázku v odbornom vzdelávacom centre na juhu Nemecka.



Ako ďalej podotkol, predstavitelia USA na poslednom pojednávaní "nedokázali ubezpečiť britských sudcov, že možný trest (pre Assangea) bude v oprávnenom rámci z pohľadu Británie". V USA by Assange mohol dostať až 175 rokov väzenia.



Washington žiada o vydanie Assangea do USA za údajné sprisahanie po tom, ako zverejnil státisíce uniknutých tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku.



Assange sa proti vydaniu do USA bráni už viac než desať rokov. Sedem rokov strávil na veľvyslanectve Ekvádoru v Londýne, posledných päť rokov v prísne stráženom britskom väzení Belmarsh.



Veľké mediálne organizácie, obhajcova slobody tlače či napríklad aj austrálsky parlament odsudzujú stíhanie Assangea na základe amerického zákona o špionáži z roku 1917, ktorý nikdy predtým nebol za zverejnenie tajných informácií použitý.