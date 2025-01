Scholz si pripomenul výročie útoku na Charlie Hebdo

Berlín 7. januára (TASR) - Nemecko "súcití s bolesťou našich francúzskych priateľov", uviedol v utorok kancelár Olaf Scholz pri príležitosti 10. výročia útoku na francúzsky satirický týždenník Charlie Hebdo, ktorý si vyžiadal 12 obetí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Barbarský útok... bol zacielený na naše zdieľané hodnoty slobody a demokracie, a to nebudeme nikdy akceptovať," napísal Scholz vo francúzštine na platforme X.



Časopis Charlie Hebdo pri príležitosti výročia vydal špeciálne vydanie s karikatúrou a nápisom "Nezničiteľný!" na titulnej strane.



Pietne spomienky na obete teroristického útoku sa konajú každý rok pred niekdajším sídlom satirického týždenníka Charlie Hebdo na ulici Nicolasa Apperta v 11. parížskom obvode, ako aj na ďalších miestach.



Bratia Said a Chérif Kouachiovci predpoludním 7. januára 2015 vtrhli do redakcie časopisu Charlie Hebdo a spustili streľbu. Zavraždili 11 ľudí a na neďalekej ulici policajta. Atentátnici sa takto chceli pomstiť za údajnú urážku islamu po zverejnení karikatúr proroka Mohameda a počas útoku kričali heslá "Pomstili sme proroka Mohameda" či "Alláhu akbar" ("Boh je veľký").