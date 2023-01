Scholz si v Argentíne uctil obete diktatúry, riešil i obchodnú dohodu

Buenos Aires 30. januára (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz si v nedeľu počas návštevy Argentíny pripomenul tisíce obetí diktátorského režimu v tejto krajine z rokov 1976-1983. Takisto rokoval o oživení obchodnej dohody medzi EÚ a juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Spolkový kancelár navštívil v Buenos Aires pamätník udalostí z obdobia argentínskej diktatúry, ktoré prirovnal k súčasným protivládnym protestom v Iráne, píše DPA.



Scholz takisto absolvoval stretnutie s argentínskym prezidentom Albertom Ángelom Férnándezom. Obaja podporili úsilie o uzavretie dohody o voľnom obchode so skupinou Mercosur, ktorú tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj.



Štátna tajomníčka nemeckého ministerstva hospodárstva a ochrany klímy Franziska Brantnerová vo štvrtok uviedla, že nemecká vláda chce oživiť obchodnú dohodu medzi EÚ a Mercosur. Brantnerová počas víkendu sprevádza Scholza na jeho ceste do Brazílie, Argentíny a Čile.



Scholz mal podľa DPA do Čile odcestovať v nedeľu popoludní a v pondelok má na pláne návštevu Brazílie. S tamojším prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom má takisto rokovať o obchodnej dohode.



EÚ dlho rokovala o obchodnej dohode so skupinou Mercosur. V roku 2019, po takmer 20 rokoch vyjednávaní, sa Únii podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá však stále nebola ratifikovaná. Dôvodom sú obavy členských štátov európskeho bloku z vplyvu dohody na juhoamerické pralesy a podnebie.