Scholz sľúbil pomoc africkým krajinám zasiahnutým potravinovou krízou

Dakar 22. mája (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v nedeľu sľúbil pomoc africkým krajinám zasiahnutým potravinovou krízou pomoc a ponúkol spoluprácu Senegalu pri ťažbe zemného plynu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Kancelár po stretnutí so senegalským prezidentom Mackym Sallom v hlavnom meste Dakar povedal, že má význam usilovať sa o takúto spoluprácu, pretože ťažba zemného plynu je spoločný záujem.



Spolupráca sa vzťahuje na ložiská zemného plynu na západoafrickom pobreží a okrem Senegalu zahŕňa aj Mauritániu. Prezident Sall povedal, že Senegal je pripravený dodávať zemný plyn do Európy v prípade možného pozastavenia dodávok z Ruska.



Scholz takisto upozornil, že v dôsledku potravinovej krízy môžu mať mnohé krajiny problémy so zabezpečením výživy svojho obyvateľstva. Nemecko podľa jeho slov "urobí všetko, čo je v jeho silách", aby takejto situácii zabránilo.



Pripomenul, že Ruská blokáda na vývoz ukrajinskej pšenice spôsobila zvýšenie cien tejto obilniny. To vyvolalo zhoršenie potravinovej krízy najmä vo východoafrických krajinách Somálsko a Etiópia a v severnej časti Kene.