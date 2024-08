Scholz sľúbil prísnejšie zákony pre nože a urýchlenie deportácií

Solingen 26. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz (SPD) v pondelok prisľúbil sprísnenie zákonov v oblasti útokov nožom a urýchlenie deportácií žiadateľov o azyl. Ide o reakciu na piatkový útok nožom v Solingene, TASR informuje podľa agentúr AP a DPA.



Potrebné sú dôsledné a praktické opatrenia, uviedol Scholz počas pondelkovej návštevy Solingenu v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Položil tam ružu na provizórny pamätník a povedal, že je v spojitosti s útokom rozhnevaný.



"Musíme zabezpečiť, že takéto veci sa podľa možnosti v našej krajine už nikdy nestanú," povedal. Opatrenia podľa kancelára budú zahŕňať aj sprísnenie legislatívy v oblasti nožov.



Ministerka vnútra Nancy Faeserová tento mesiac navrhla, že na verejnosti bude legálne používať len nože s dĺžkou čepele do šesť centimetrov namiesto súčasných 12.



Scholz chce urýchliť aj deportácie, v prípade nevyhnutnosti aj prostredníctvom legislatívy. "Budeme musieť urobiť všetko, aby tí, ktorým nie je povolené zostať v Nemecku, boli poslaní späť a deportovaní," povedal.



Tento rok sa ich počet podľa Scholza zvýšil o 30 percent a tieto čísla sa majú ešte navýšiť. Počet nezákonných migrantov sa podarilo znížiť aj prostredníctvom kontrol na východných hraniciach Nemecka.



Útok na námestí Fronhof v Solingene sa odohral v piatok večer počas 650. výročia založenia mesta v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Muž tam nožom zabil dvoch mužov a jednu ženu a ďalších osem osôb zranil.



Hlavným podozrivým je 26-ročný Sýrčan, ktorý sa polícii vzdal a k činu sa priznal, uviedla polícia v nedeľňajšom vyhlásení. Prípad prebral úrad spolkovej prokuratúry, ktorý vyšetruje aj podozrenie, že útočník bol členom teroristickej organizácie Islamský štát (IS), ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za piatkový útok.



Sýrčanovi zamietli žiadosť o azyl a vlani mal byť deportovaný do Bulharska, kde vstúpil na územie EÚ. To sa však nepodarilo, pretože istý čas nezvestný. To vyvolalo kritiku opatrení vlády v oblasti migrácie a deportácií.



Nemecko v súčasnosti nedeportuje osoby do Afganistanu či Sýrie. Vláda nemá diplomatické vzťahy s vládnym hnutím Taliban v Afganistane a bezpečnostnú situáciou v Sýrii považuje za príliš nestabilnú, aby tam deportovala ľudí z Nemecka. Scholz však v júni uviedol, že jeho vláda pracuje na riešení.