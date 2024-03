Scholz: Spojenci Nemecku dôverujú aj po úniku nahrávky generálov

Berlín 6. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz si nemyslí, že by sa v dôsledku nedávneho úniku nahrávky z rozhovoru vysokopostavených predstaviteľov nemeckej armády oslabila dôvera spojencov v Nemecko. Scholz to povedal v stredu na tlačovej konferencii po stretnutí s premiérmi nemeckých spolkových krajín v Berlíne, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Scholz si je podľa vlastných slov "celkom istý, že dôvera medzi Nemeckom a jeho spojencami a priateľmi je taká veľká, že to, čo sa stalo, túto dôveru neovplyvní".



"Každý, s kým sme priamo hovorili, nám to potvrdil," povedal kancelár.



Šéfredaktorka prokremeľského média RT Margarita Simonjanová v piatok zverejnila 38-minútovú zvukovú nahrávku z online stretnutia vysokopostavených predstaviteľov nemeckej armády, na ktorom diskutovali o možnom použití nemeckých striel Taurus na Ukrajine, aj s možnou účasťou nemeckej armády.



Nemecký minister obrany Boris Pistorius v utorok priznal, že únik nahrávky spôsobila chyba generála.



O systéme Taurus a odpočúvaní armády sa bude pravdepodobne diskutovať aj 13. marca, keď bude kancelár Scholz po prvýkrát v tomto roku odpovedať na otázky poslancov Spolkového snemu (Bundestag).



Spolkový snem pred dvoma týždňami zamietol možné dodanie striel Taurus Ukrajine. Odmieta to aj Scholz pre obavy, že by to mohlo Nemecko zatiahnuť do vojny.