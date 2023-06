Scholz: Summit NATO by sa mal týkať posilnenia bojaschopnosti Ukrajiny

Berlín 22. júna (TASR) — Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok vyzval lídrov Severoatlantickej aliancie (NATO), aby sa na júlovom summite v litovskom Vilniuse zamerali na posilnenie bojaschopnosti armády Ukrajiny v čase jej prebiehajúcej protiofenzívy. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Samotná ukrajinská vláda vie, že členstvo v NATO neprichádza do úvahy v čase, keď Rusko vedie vojnu proti Ukrajine," povedal Scholz poslancom na pôde Bundestagu.



" Preto navrhujem, aby sme sa vo Vilniuse zamerali na to, čo je teraz absolútna priorita — posilnenie bojaschopnosti Ukrajiny," vyhlásil nemecký kancelár.



Scholz zároveň zdôraznil, že Berlín bude spolupracovať s partnermi v skupine G7 a v Európskej únie (EÚ), ako aj s Kyjevom, na vypracovaní " účinných a dlhodobých bezpečnostných záruk". Tie zabezpečia, aby Ukrajina dostala trvalú vojenskú podporu a bola posilnená jej ekonomika na obranu voči ruskej agresii, dodal.



Scholz pred schôdzkou NATO v Litve vyzval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby podporil vstup Švédska do NATO. Švédsko "by malo sedieť pri rokovacom stole summitu" ako nový člen NATO, uviedol.