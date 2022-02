Scholz: Svet po ruskej invázii na Ukrajinu vstúpil do novej éry

Ukrajinskí vojaci stoja v piatok 25. februára 2022 pri deaktivovanom ruskom vojenskom viacnásobnom raketomete na predmestí Charkova na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Berlín 27. februára (TASR) - Svet po ruskej invázii na Ukrajinu vstúpil do "novej éry", uviedol v nedeľu nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. TASR správu prevzala s agentúr AFP a DPA.Otázka, ktorej západní spojenci čelili, bola tá, či dokážu zhromaždiť dostatok sily na to, aby stanovili hranice preako je ruský prezident Vladimir Putin, poznamenal Scholz na osobitnom zasadaní spolkového parlamentu.dodal.Ťažké sankcie uvalené západnými spojencami na Rusko v dôsledku jeho invázie na Ukrajinu však už prejavujú svoj účinok, uviedol ďalej Scholz.Zároveň upozornil, že môžu prísť aj ďalšie blokády v prípade, že Moskva nebude schopná zmeniť kurz.povedal Scholz.upozornil.Nemecko tento rok podľa Scholza investuje 100 miliárd eur do vojenského vybavenia a investuje dve percentá zo svojej ekonomickej produkcie ročne do obrany. Scholzove vyjadrenia prišli v čase, keď invázia Ruska na Ukrajinu podnietila najväčšiu ekonomiku Európy upriamiť pozornosť na vojenskú politiku, konštatuje AFP.spresnil Scholz s tým, že rozpočet sa bude využívať na investície a vojenské projekty.uviedol a zároveň vyzval, aby bol špeciálny armádny fond zapísaný do ústavy krajiny.Scholz na pôde Bundestagu zároveň vyhlásil, že je stále otvorený rokovaniam s Ruskom. Zároveň však upozornil, že Moskva musí byť pripravená napoznamenal nemecký kancelár.dodal.Scholz zároveň ubezpečil Ukrajinu o plnej solidarite Berlína v súvislosti s vojenským útokom Ruska, píše DPA.vyhlásil.Nemecký kancelár zároveň na pôde Bundastagu obhajoval rozhodnutie spolkovej vlády dodať na Ukrajinu nemecké zbrane.povedal v súvislosti s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.Scholz zároveň upozornil, že Putin, ktorý chce podľa neho, svoj kurz nezmení počas jedinej noci. Už veľmi skoro však ruské vedenie pocíti, akú vysokú cenu bude musieť zaplatiť, podotkol. Vojna je katastrofou pre Ukrajinu, ukáže sa však ako katastrofa aj pre Rusko, dodal.