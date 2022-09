Scholz: Telefonáty s Putinom prebiehajú vždy v priateľskom duchu

Berlín 17. septembra (TASR) - Telefonické rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom prebiehajú od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu "vždy v priateľskom duchu". V sobotu to vyhlásil Scholz pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk, píše agentúra DPA.



Rozhovory boli podľa Scholza priateľské aj vtedy, keď mali obaja politici "skutočne veľmi odlišný a rozdielny názor na vec". Na otázku, ako by telefonáty s Putinom zhrnul, kancelár odpovedal, že na strane šéfa Kremľa "jednoznačne došlo k pokroku", ktorý však "k ničomu neviedol".



Scholz naposledy telefonoval s Putinom v utorok po niekoľkomesačnej prestávke. Podľa nemeckej vlády trval telefonát 90 minút.



Spolkový kancelár nástojil na vyriešení konfliktu na Ukrajine diplomatickou cestou, ktorá by mala zahŕňať zastavenie paľby, úplné stiahnutie sa ruských vojsk z ukrajinského územia a rešpektovanie územnej celistvosti a zvrchovanosti Ukrajiny, píše DPA.



Scholz tiež uviedol, že Nemecko sa snaží vyjednať podmienky dodávky zbraní na Ukrajinu, pričom práve výzbroj z Nemecka podľa neho "umožnila Ukrajine dosiahnuť súčasné úspechy".



Ukrajina opakovane žiada krajiny Západu, aby jej dodali bojové tanky vyrobené na Západe. DPA pripomína, že zatiaľ tak neurobil ani jeden štát NATO. Scholzova Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) a jej koaliční partneri Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) nedávno rozšírenie dodávok zbraní na Ukrajinu podporili.