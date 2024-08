Scholz telefonoval s Netanjahuom, vyzval ho na prímerie v Pásme Gazy

Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v telefonickom rozhovore s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom povedal, že Izrael by mal uzavrieť dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantami Hamasu v Pásme Gazy. Oznámil to v nedeľu hovorca nemeckej vlády, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Scholz vyjadril znepokojenie nad hrozbou eskalácie vojny na Blízkom východe a odsúdil hrozby zo strany Iránu a libanonského militantného hnutia Hizballáh proti bezpečnosti Izraela a jeho občanov.



Nemecký kancelár zdôraznil, že je potrebné prerušiť "deštruktívnu špirálu odvetného násilia, znížiť napätie a konštruktívne pracovať na deeskalácii", uviedol hovorca vlády Wolfgang Büchner.



"Mnohé vojenské ciele v boji proti Hamasu boli dosiahnuté a civilné obete a ľudské utrpenie v Pásme Gazy sú obrovské. Ukončenie vojny v Pásme Gazy by bolo rozhodujúcim krokom k regionálnej deeskalácii," uviedol podľa hovorcu Scholz, ktorý izraelskému premiérovi povedal, že je čas uzavrieť dohodu o prímerí.



Napätie na Blízkom východe v posledných dňoch eskaluje a rastú obavy, že by vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásma Gazy mohla prerásť do širšieho konfliktu. Dôvodom sú najmä útoky na Libanon a Irán, pri ktorých zahynul vodca Hamasu Ismáíl Haníja a jeden z veliteľov libanonského militantného hnutia Hizballáh Fuád Šukr. Irán a Hamas z ich smrti obviňujú Izrael a spolu s Hizballáhom sľubujú odvetu.