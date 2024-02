Scholz telefonoval s Netanjahuom, zdôraznil potrebu dvoch štátov

Berlín 5. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok telefonoval s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorému povedal, že jedinou cestou k trvalému mieru v regióne je riešenie v podobe dvoch štátov – izraelského a palestínskeho. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Z pohľadu spolkovej vlády jedine dvojštátne riešenie na základe rokovaní by prinieslo nádej na udržateľné riešenie konfliktu na Blízkom východe. Musí sa to týkať Pásma Gazy aj Západného brehu Jordánu," povedal Scholz podľa vyhlásenia svojho hovorcu Steffena Hebestreita.



Ústrednú rolu by pri tom podľa Scholza mala zohrať zreformovaná Palestínska samospráva.



Dvojštátne riešenie však odmieta Netanjahu aj palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré ovláda Pásmo Gazy. Spojené štáty podľa agentúry DPA požadujú, aby po skončení vojny prevzala kontrolu nad Pásmom Gazy zreformovaná Palestínska samospráva. Netanjahu však chce, aby Izrael z hľadiska bezpečnosti kontroloval Pásmo Gazy aj po skončení vojny a taktiež žiada jeho demilitarizáciu.



Šéfovia vlád Nemecka a Izraela sa rozprávali aj o potrebe zlepšiť prístup a dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Netanjahu v telefonáte informoval Scholza aj o situácii na hraniciach Izraela s Libanonom, kde dochádza k cezhraničným potýčkam izraelskej armády a hnutia Hizballáh.