Prvý kontakt Scholza s Putinom po takmer dvoch rokoch

Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v piatok popoludní telefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Telefonát trval približne hodinu. Scholz sa od Putina dožadoval stiahnutia ruských vojakov z Ukrajiny a vyzval ho, aby prejavil ochotu rokovať s ňou s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier. Zároveň zdôraznil odhodlanie Nemecka podporovať Kyjev, kým to bude potrebné. Pre agentúru Reuters to potvrdil hovorca nemeckej vlády, píše TASR.



Scholz pred telefonátom hovoril s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a po rozhovore s Putinom to urobí znova, uviedol kancelárov hovorca. Putinovi dal podľa neho Scholz jasne najavo, že nasadenie severokórejských vojakov je vážnou eskaláciou vojny na Ukrajine.



Scholz s Putinom naposledy priamo komunikoval v decembri 2022. Vtedy ho taktiež vyzval, aby stiahol ruských vojakov z Ukrajiny, pripomenuli noviny The Moscow Times.



Odvtedy sa však zastavili aj priame kontakty Putina s inými západnými lídrami. Americký prezident Joe Biden a francúzsky prezident Emmanuel Macron naposledy hovorili so šéfom Kremľa v tom istom roku.



Spolkový kancelár v nedeľu vyjadril zámer čoskoro sa spojiť s Putinom ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine, ktorú Rusko napadlo vo februári 2022. "Áno, rozhodol som sa hovoriť s ruským prezidentom v tom správnom čase. Ale som zodpovedný politik, nerobím to na vlastnú päsť," povedal Scholz verejnoprávnej televízii ARD.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v októbri povedala, že Putin už nie je ochotný hovoriť so Scholzom o nastolení mieru na Ukrajine.