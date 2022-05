Scholz: Ukrajina bude pociťovať dôsledky ruskej vojny 100 rokov

Berlín 11. mája (TASR) - Ukrajina bude pociťovať dôsledky ruskej vojny 100 rokov, a to najmä pre nevybuchnutú muníciu v ukrajinských mestách, vyhlásil v stredu nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Tí, ktorí žijú v Nemecku, vedia, že sú stále často nachádzané bomby z čias druhej svetovej vojny... Ukrajina by sa mala pripraviť na boj s dôsledkami tejto vojny v priebehu najbližších 100 rokov," povedal Scholz novinárom.



"Toto je tiež dôvod, pre ktorý musíme spolupracovať na obnove (Ukrajiny)," dodal Scholz.



Nemecký kancelár na tlačovej konferencii s argentínskym prezidentom Albertom Fernándezom v Berlíne v stredu okrem toho varoval pred globálnymi dôsledkami vojny na Ukrajine. Upozornil pritom najmä na rastúce ceny energií a riziko spojené s ohrozením potravinovej bezpečnosti, píše agentúra DPA.



"Latinská Amerika tiež cíti dôsledky vojny (na Ukrajine)... Už nejde iba o problém medzi NATO a Ruskom alebo medzi Ruskom a Ukrajinou, je to problém celého sveta," uviedol Fernández.