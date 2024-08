Scholz: Ukrajina s Nemeckom nekonzultovala plán o vpáde na Rusko

Kišiňov 21. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu uviedol, že Ukrajina vpád na ruské územie s Nemeckom nekonzultovala. Uviedol, že očakáva, že táto vojenská operácia bude časovo a územne obmedzená. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Scholz na tlačovej konferencii po rokovaniach s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou v Kišiňove tiež povedal, že Nemecko pozorne sleduje vývoj situácie v ruskom pohraničí.



Útok je podľa ukrajinských predstaviteľov dôkazom, že ich armáda stále dokáže uspieť v útočných operáciách a je schopná prekvapiť. Rusko prisľúbilo, že útok odrazí.



"Ukrajine pripravila svoju vojenskú operáciu v Kurskej oblasti veľmi tajne a bez spätnej väzby, čo určite vyplýva zo situácie," povedal Scholz a dodal, že ide o veľmi obmedzenú operáciu.



Nemecký kancelár ďalej povedal, že Nemecko bude podľa jeho slov naďalej najväčším podporovateľom Ukrajiny v Európe, a to napriek špekuláciám o obmedzení podpory pre Kyjev.



Zdroj z nemeckého parlamentu v sobotu uviedol, že Nemecko plánuje znížiť svoju bilaterálnu pomoc Kyjevu na polovicu. Ďalší zdroj z prostredia ministerstva financií informoval, že Nemecko počíta s "vytvorením finančného nástroja v rámci skupiny krajín G7 a Európskej únie s využitím zmrazených ruských aktív".



Podľa hovorcu vlády Wolfganga Büchnera však vláda tieto tvrdenia odmieta.



Scholz v stredu uviedol, že plán G7 použiť na poskytnutie pôžičky výnosy zo zmrazených ruských aktív je "technicky náročný, ale politicky vyjasnený" a Ukrajine by priniesol výrazné zvýšenie podpory.



"Spolu s 50 miliardami dolárov a prostriedkami poskytnutými na vnútroštátnej úrovni to bude viac, než koľko mala Ukrajina k dispozícii z hľadiska podpory doteraz," povedal Scholz.



Nemecký kancelár zároveň zopakoval svoju podporu aj Moldavsku v súvislosti s tým, čo označil za ruské destabilizačné snahy.