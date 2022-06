Scholz: Ukrajinu budeme podporovať tak dlho, ako to bude potrebné

Pozrite si aj: Macron, Scholz a Draghi už pricestovali do Kyjeva

Kyjev 16. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil trvalú podporu Ukrajine. Jeho slová zazneli po tom, ako vo štvrtok ráno spolu s lídrami Francúzska a Talianska pricestoval vlakom do Kyjeva. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.povedal Scholz po vystúpení z vlaku pre nemecký denník Bild. Predstavitelia troch najmocnejších krajín Európskej únie pricestovali do Kyjeva 113 dní po začiatku ruskej invázie. Pre všetkých troch ide o prvú návštevu Ukrajiny od začiatku vojny. Scholz, francúzsky prezident Emmanuel Macron a taliansky premiér Mario Draghi pricestovali do hlavného mesta Ukrajiny o 8.29 h SELČ.Scholz bol opakovane kritizovaný za to, že nezaujal dostatočne dôrazný postoj proti Rusku a od začiatku ruskej vojenskej invázie (24. februára) ešte nenavštívil Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte v pondelok vyzval nemeckého kancelára, aby Kyjevu prejavil viac podpory v boji proti ruskej invázii, a vyčítal mu, že sa priveľmi obáva možných reakcií Moskvy.