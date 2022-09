Scholz: Ukrajinu budeme podporovať tak dlho, ako to bude potrebné

Postupim 16. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok prisľúbil, že Nemecko bude Ukrajine pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné. Uviedol to v nemeckom meste Postupim počas ceremónie, na ktorej prevzal bývalý ukrajinský boxer Vladimir Kličko v mene ukrajinského ľudu mediálnu cenu M100. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Pomáhame s ťažkou vojenskou technikou, s muníciou, s výcvikom ukrajinských vojakov, pretože ich boj je aj naším bojom," povedal Scholz. Zdôraznil, že Nemecko bude Ukrajinu naďalej podporovať "spoľahlivo a tak dlho, ako to bude potrebné". Dodal, že Berlín bude pri koordinácii pomoci pre Kyjev naďalej spolupracovať s európskymi a medzinárodnými partnermi.



"Dnes toto ocenenie využívam ako zástupca ukrajinského ľudu, ktorý sa opäť obracia na Európsku úniu, takzvaný slobodný svet, Nemcov a nemeckú vládu," povedal Kličko v rozhovore pre agentúru DPA. Dodal, že je dôležité, aby svet znova "neuhol pohľadom", ako tomu bolo v roku 2014 po ruskej anexii Krymu.



Západní lídri videli zničenú krajinu po útokoch ruských síl na Ukrajinu na vlastné oči a aj tak "stále nedostávame to, čo vo vojne potrebujeme", uviedol Kličko. "Bez podpory zbraní túto vojnu nevyhráme," zdôraznil.



Scholz poznamenal, že Rusko vedie popri bojoch na Ukrajine aj informačnú a propagandistickú vojnu. "Ruským občanom je predstavovaný paralelný svet, ktorý je hermeticky uzavretý od reality," povedal nemecký kancelár, ktorý trvá na tom, že Rusko nesmie vyhrať túto vojnu.