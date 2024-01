Scholz: Urobíme všetko pre to, aby EÚ poskytla Ukrajine obrovskú pomoc

Berlín 31. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu vyhlásil, že urobí všetko pre to, aby zmobilizoval svojich európskych partnerov a získal pre Ukrajinu "obrovskú" podporu. Vyhlásil to deň pred summitom Európskej rady v Bruseli, na ktorom budú lídri členských štátov EÚ rokovať o schválení balíka v hodnote 50 miliárd eur pre Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Urobíme všetko pre to, aby bol spoločný príspevok Európy taký obrovský, že na ňom bude Ukrajina môcť stavať a (ruský prezident Vladimir) Putin sa nebude môcť spoliehať na to, že naša podpora v istom momente oslabne," povedal Scholz v nemeckom parlamente.



Snaha štátov EÚ dohodnúť sa na schválení balíka pomoci pre Ukrajinu je hlavnou témou štvrtkového summitu. Na predchádzajúcom summite v decembri totiž Maďarsko zablokovalo všetky návrhy, ktoré sa týkali zvýšenia spoločného rozpočtu na roky 2024 – 2027 a ktoré automaticky obsahovali aj finančnú pomoc pre Ukrajinu.