Scholz uznal slabý výsledok vládnych strán v eurovoľbách

Berlín 11. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok uznal, že výsledky volieb do Európskeho parlamentu neboli priaznivé pre žiadnu z koaličných strán jeho vlády. Zisky krajnej pravice však podľa neho vyvolávajú väčšie obavy a nemali by sa normalizovať, informuje agentúra Reuters.



V eurovoľbách v Nemecku zvíťazili s jasným náskokom kresťanskí demokrati z CDU/CSU. Získali 30 percent hlasov. Druhá skončila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 15,9 percenta.



Vládne strany si v eurovoľbách pohoršili a spolu dostali necelú tretinu hlasov. Pokles na 13,9 percenta zaznamenala Sociálnodemokratická strana (SPD) kancelára Scholza, pre ktorú ide o najhorší výsledok v celonemeckých voľbách. V eurovoľbách 2019 mala 15,8 percenta.



"Nikomu sa neodporúča, aby sa jednoducho vrátil k svojej obvyklej činnosti," povedal Scholz v pondelok na tlačovej konferencii v Berlíne.



Komentoval aj volebné zisky, ktoré zaznamenala krajná pravica. "Musíme sa toho obávať. Nikdy si na to nemôžete zvyknúť a vždy musí byť úlohou zatlačiť ich späť," zdôraznil.



Scholz sa tiež vyjadril v prospech urýchleného zvolenia nového vedenia Európskej komisie. Dodal však, že jej budúci predseda sa musí opierať o demokratickú väčšinu tradičných demokratických strán v europarlamente.



Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder v reakcii na výsledky volieb do EP v Nemecku vyzval po vzore Francúzska na čo najskoršie vypísanie predčasných parlamentných volieb. Hovorca Scholzovej vlády potom povedal, že takéto voľby sa nezvažujú.