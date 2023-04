Scholz v Bukurešti vyjadril podporu vstupu Moldavska do EÚ

Bukurešť 3. apríla (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil Moldavsku podporu v jeho snahách o vstup do Európskej únie a taktiež pri odolávaní pokusom Ruska o destabilizáciu tejto krajiny. Vyhlásil to v pondelok počas návštevy Bukurešti. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Moldavsko patrí do našej európskej rodiny," povedal Scholz v Bukurešti po stretnutí s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom a moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou. Nemecký kancelár dodal, že "Moldavsko môže na tejto ceste počítať s (nemeckou) podporou".



Scholz tiež vyjadril znepokojenie v súvislosti s pokusmi Ruska o destabilizáciu Moldavska. Vyhlásil, že "zvrchovanosť a územná integrita každého štátu je nedotknuteľná". Kancelár takisto poďakoval prezidentke Sanduovej za vyjadrenie solidarity Ukrajine a prijímanie vojnových utečencov a Rumunsku za poskytovanie energie pre Moldavsko.



Nemecký kancelár zároveň poznamenal, že Nemecko pomohlo Moldavsku vyplatiť dlhy za energie. Podľa jeho slov je "v časoch, keď imperialistické politiky ohrozujú demokratické hodnoty a bezpečnosť v Európe, potrebná súdržnosť a solidarita".