Scholz v Číne vyzval Izrael, aby vyvíjal úsilie na zmiernenie napätia

Šanghai 15. apríla (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v pondelok počas návštevy Číny upozornil na zásadu neporušiteľnosti hraníc. Takisto vyzval Izrael, aby vyvíjal úsilie na zmiernenie napätia na Blízkom východe. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



"Hranice nesmú byť posúvané použitím násilia," uviedol Scholz počas diskusie so študentami na pôde šanghajskej univerzity Tchung-ťi. Zdôraznil posilnenie medzinárodných inštitúcií a pripomenul Svetovú obchodnú organizáciu (WTO) či Medzinárodný súd pre námorné právo (ITLOS).



Rusko sa pokúša posúvať hranice prostredníctvom svojej vojny voči Ukrajine. Tiež sa zvyšujú obavy, že by Čína mohla napadnúť Taiwan, ktorý považuje za súčasť svojho územia. Peking opakovane pohrozil inváziou na tento ostrov, pripomína DPA a dodáva, že Čína vedie spor s krajinami ako Vietnam, Malajzia či Filipíny o oblasti v Juhočínskom mori.



Izrael vyzval na zdržanlivosť v reakcii na iránsky útok z noci na nedeľu. "Všetci sa zhodneme, že spôsob, akým sa Izraelu podarilo úspešne odraziť tento útok... je v skutku pôsobivý," povedal Scholz v Šanghaji. Dodal, že tento úspech by nemal zostať nevyužitý a preto odporúča prispievať k deeskalácii.



Scholz na návštevu Číny pricestoval v nedeľu. V utorok sa má v Pekingu stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



Počas diskusie sa študenti, ktorí plánujú študovať v Nemecku, pýtali na čiastočnú legalizáciu marihuany, pretože sa obávajú jej negatívnych účinkov. Scholz sa ich usiloval ubezpečiť, že marihuane sa v Nemecku dá vyhnúť. "Počas štúdií v Berlíne môžete byť vonku po celý čas a nestretnúť nikoho, kto by ju užíval," povedal.



Cieľom čiastočnej legalizácie marihuany, ktorá v Nemecku vstúpila do platnosti od 1. apríla, je boj proti nelegálnemu obchodovaniu a zníženie zdravotných rizík.