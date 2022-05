Scholz v Davose:Putin nebude môcť diktovať podmienky mieru na Ukrajine

Davos/Berlín 26. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nevyhrá vojnu na Ukrajine a nebude môcť ani diktovať podmienky mieru. Vo švajčiarskom Davose to vo štvrtok vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz s tým, že šéf Kremľa podľa neho na Ukrajine nesplnil žiaden zo svojich strategických cieľov. Informovala o tom agentúra AFP a magazín Der Spiegel.



"Náš cieľ je absolútne jasný - Putin nesmie vyhrať túto vojnu. A som presvedčený, že ju ani nevyhrá," uviedol Scholz na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.



Dodal, že v súčasnej vojne nejde len o samotnú Ukrajinu, ale aj o celý medzinárodný poriadok. Putin podľa Scholza pri útoku voči Kyjevu podcenil silu skupiny G7, Severoatlantickej aliancie a EÚ. Náklady na Putinov "mocenský aparát" stúpajú každým dňom, poznamenal.



"Je nutné dať Putinovi jasne najavo, že žiaden nadiktovaný mier nebude," povedal Scholz. "Ukrajina a ani my také niečo nebudeme akceptovať," dodal. Putin bude podľa neho o mieri rokovať len vtedy, keď pochopí, že obranu Ukrajiny jednoducho nezlomí.



Putin sa chce vrátiť do sveta, v ktorom neplatí právo a podmienky sa v ňom diktujú silou a násilím, čo je zjavný imperializmus, uviedol nemecký spolkový kancelár.