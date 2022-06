Scholz: NATO bude dodávať Ukrajine zbrane dovtedy, kým to bude nutné

Madrid 29. júna (TASR) - Spojenci NATO budú pokračovať v dodávaní zbraní na Ukrajinu počas jej vojny proti Rusku dovtedy, kým to bude nutné. Vyhlásil to nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu pri príchode na summit NATO, ktorý sa koná v Madride. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je dobré, že krajiny, ktoré sa tu zišli, i mnohé iné prispievajú k tomu, aby sa Ukrajina mohla brániť, a to či už finančnými prostriedkami, humanitárnou pomocou, alebo poskytovaním zbraní, ktoré Ukrajina urgentne potrebuje," uviedol Scholz.



"Ten odkaz je: Budeme to robiť tak dlho a tak intenzívne, ako to len bude nutné, aby sme umožnili Ukrajine brániť sa," dodal nemecký kancelár.



Lídri 30 členských štátov Severoatlantickej aliancie sa v týchto dňoch stretávajú v Madride, aby sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine dohodli na novej strategickej koncepcii pre Európu.