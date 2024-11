Scholz: Nemecké predčasné parlamentné voľby budú mimoriadne dôležité

Berlín 30. novembra (TASR) - Nadchádzajúce predčasné parlamentné voľby rozhodnú o smerovaní krajiny, vyhlásil nemecký kancelár Olaf Scholz na sobotňajšej predvolebnej konferencii svojej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v metropole Berlín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"V stávke je toho naozaj veľa. Ide o zásadné rozhodnutie pre našu krajinu," povedal Scholz, kandidát na kancelára za stranu SPD v nadchádzajúcich voľbách. "Pokiaľ sa teraz v Nemecku vydáme zlým smerom, bude to mať vážne následky," vyhlásil. Podľa kancelára je v stávke bezpečnosť, súdržnosť, prosperita i zamestnanosť, a preto je načase pokračovať v obnove Nemecka, píše DPA.



Strana SPD presadzuje stabilné dôchodky a dostupné nájmy, zdravotnú starostlivosť či ošetrovateľskú starostlivosť, povedal Scholz.



Po rozpade nemeckej vládnej trojkoalície začiatkom tohto mesiaca sú naplánované predčasné voľby do parlamentu na 23. februára. Uskutočnia sa po decembrovom hlasovaní o dôvere, no predpokladá sa, že menšinový kabinet neuspeje.