Scholz v Nigérii žiadal posilnenie spolupráce v oblasti migrácie

Lagos 30. októbra (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz v pondelok počas návštevy Nigérie žiadal posilnenie spolupráce v oblasti riadenia migrácie. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Scholz na hospodárskom fóre v Lagose uviedol, že je potrebné postaviť v Nigérii migračné strediská na podporu osôb, ktoré z Nemecka vrátili späť do vlasti. Pripomenul, že okrem zjednodušenia návratu nigérijských migrantov, ktorí nemajú právo na pobyt v Nemecku, je tiež potrebné podporiť príchod kvalifikovaných pracovníkov. Na to majú tiež slúžiť postavené strediská.



"Je na to potrebná príprava a investície na oboch stranách," povedal spolkový kancelár. O týchto záležitostiach podľa svojich slov v nedeľu rokoval z nigérijským prezidentom Bolom Tinubuom.



"Som presvedčený, že je to jedna z ďalších oblastí, v ktorej môžeme využiť obrovský potenciál, ktorý je výsledkom úzkej spolupráce medzi našimi krajinami i kontinentmi," povedal Scholz. Tinubu v nedeľu vyjadril ochotu v spojitosti s prijímaním nigérijských utečencov. Za problém však označil určovanie totožnosti týchto osôb.



Takmer 14.000 nigérijských žiadateľov o azyl by malo Nemecko opustiť. To je však náročné, pretože väčšina z nich nemá príslušné doklady, píše na svojej webovej stránke týždenník Die Zeit.