Scholz v novoročnom prejave vyzval Nemcov na jednotu a optimizmus

Berlín 31. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyzval v utorok vo svojom novoročnom posolstve Nemcov na jednotu a optimizmus v nadchádzajúcom roku 2025 – napriek tomu, že pred predčasnými voľbami čelí značnému tlaku na domácej pôde. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Sila pochádza zo solidarity. A my sme krajina, ktorá drží spolu," povedal Scholz vo vopred nahranom novoročnom posolstve, ktoré zverejnili v utorok.



Obyvatelia krajiny to podľa neho pôsobivo dokázali po smrtiacom atentáte na vianočných trhoch v Magdeburgu, pri ktorom prišli o život piati ľudia a vyše 200 ďalších utrpelo zranenia.



Scholz poďakoval všetkým záchranárom, zdravotným sestrám a lekárom za ich prácu po útoku z 20. decembra. Polícia a záchranári podľa neho reagovali vysoko profesionálne napriek tomu, že mnohí boli v šoku.



"Naša solidarita nás robí silnými," dodal nemecký kancelár.



Zároveň vyzdvihol pozíciu Nemecka ako tretej najsilnejšej ekonomiky na svete. Upozornil, že súčasťou tohto "úspešného príbehu" je množstvo pracovníkov z iných krajín, ktorí prispievajú k rastu krajiny.



Scholz tiež vyzval občanov, aby volili v predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa po páde jeho trojstrannej koalície budú konať 23. februára. "To, ako bude pokračovať vývoj v Nemecku, je na vás, občanoch. Nerozhodujú o tom vlastníci sociálnych médií," upozornil. Podľa DPA išlo o narážku na amerického miliardára Elona Muska, ktorý nedávno na svojej platforme X vyzval na podporu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) vo voľbách. Podľa Muska je AfD "jedinou iskierkou nádeje" pre Nemecko.



Berlín jeho výrok označil za pokus ovplyvniť hlasovanie. Musk podľa DPA svoj zásah odôvodnil tým, že je hlavným konateľom automobilky Tesla, ktorá prevádzkuje obrovský výrobný závod pri Berlíne, a má tak o dianie v krajine oprávnený záujem.



Scholz varoval pred rozkolom – upozornil, že "čím sú názory extrémnejšie, tým viac pozornosti priťahujú". O dianí v Nemecku podľa neho nerozhodujú tí, čo kričia najhlasnejšie, ale "drvivá väčšina rozumných a slušných ľudí", čo platí aj v prípade volieb.