Scholz: V prípade invázie na Ukrajinu bude Rusko hneď čeliť sankciám

Berlín 13. februára (TASR) - V prípade invázie na Ukrajinu bude Rusko "okamžite" čeliť sankciám zo strany západných spojencov, vyhlásil v nedeľu nemecký kancelár Olaf Scholz - v predvečer svojho odchodu do Kyjeva a Moskvy. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"V prípade vojenskej agresie proti Ukrajine, ktorá ohrozí jej územnú celistvosť a zvrchovanosť, to povedie k tvrdým sankciám, ktoré sme starostlivo pripravili a ktoré môžeme okamžite uviesť do platnosti spolu s našimi spojencami v NATO a Európe," povedal Scholz.



Nemecký kancelár ešte na štvrtkovom stretnutí s lídrami Litvy, Lotyšska a Estónska v Berlíne vyhlásil, že Rusko by nemalo podceňovať odhodlanosť NATO, čo sa týka odozvy na akúkoľvek eskaláciu ukrajinsko-ruskej krízy.



"Ďalšia vojenská agresia Ruska voči Ukrajine by mala vážne politické, ekonomické a strategické následky," varoval. "Zároveň sme pripravení na seriózne rozhovory s Ruskom, na dialóg o európskych bezpečnostných otázkach," dodal.