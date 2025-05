Scholz v rozlúčkovom prejave ocenil hladkú a civilizovanú zmenu vlády

Berlín 6. mája (TASR) - Odchádzajúci nemecký kancelár Olaf Scholz vo svojom záverečnom prejave vo funkcii šéfa nemeckej vlády v pondelok večer vyzdvihol hladké odovzdanie moci, ktoré označil za „prejav demokratickej normality“. Urobil tak na vojenskej ceremónii na jeho počesť, deň pred odovzdaním funkcie jeho nástupcovi, kresťanskému demokratovi Friedrichovi Merzovi. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



V týchto časoch „ani zďaleka nie je normálne, aby sa takáto zmena (vlády) uskutočnila tak civilizovane, tak kolegiálne a tak slušne, ako to zažívame v týchto dňoch tu v Nemecku,“ upozornil Scholz. Zdôraznil tiež potrebu zachovania civilizovanej interakcie medzi demokratickými stranami, „pretože je vzácna“. Podľa Scholza demokracia neznamená, že všetci musia so sebou vždy súhlasiť, ale vyžaduje si základné chápanie solidarity.



Počas prejavu priamo oslovil aj svojho nástupcu Merza, ktorý sedel v prvom rade spolu s manželkou Charlotte. „V ťažkých chvíľach, ktoré určite tiež prídu, vám želám stretnutia, ktoré vám dodajú silu a sebadôveru,“ povedal. Odchádzajúci sociálnodemokratický kancelár vysvetlil, že on sám často čerpal silu zo stretnutí s občanmi, „ktorí uprednostňujú jednotu pred rozdelením... Krajina s takýmito občanmi nemá dôvod obávať sa budúcnosti“.



Vojenská ceremónia známa ako Großer Zapfenstreich (Veľké čapobitie) sa tradične koná na rozlúčku s kancelármi, prezidentmi, ministrami obrany a vysokými vojenskými predstaviteľmi. Poctení si môžu vybrať tri hudobné skladby.



Napriek tomu, že Scholz na svojom poste končí, jeho sociálni demokrati (SPD) budú vo vládnej koalícii s kresťanskodemokratickým blokom CDU/CSU. Scholz, ktorý je kancelárom od decembra 2021, nebude súčasťou nového kabinetu, avšak zostane v parlamente ako poslanec.