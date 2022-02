Scholz: V rusko-ukrajinskej kríze budem svorne držať s Bidenom

Americký prezident Joe Biden (vpravo) a nemecký kancelár Olaf Scholz počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu 7. februára 2022 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 8. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vníma konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou ako. Vyhlásil to v pondelok vo Washingtone po stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom.Scholz na tlačovej konferencii v Bielom dome povedal, že je dôležité, aby spojenci - USA, Európa a NATO - reagovali v rusko-ukrajinskej kríze spoločne.povedal Scholz. Jeho odkaz vyslovený v Bielom dome bol určený aj samotnému Rusku, píše tlačová agentúra DPA.Scholz a Biden intenzívne na sankciách pracovali, sú pripravení konať rýchlo a spoločne. Zároveň však treba využiť všetky diplomatické možnosti, zdôraznil Scholz.Americký prezident na spoločnej tlačovej konferencii vyhlásil, že. Informovala o tom agentúra AP.Biden sa takto vyjadril po boku s nemeckým kancelárom Scholzom v Bielom dome, krátko po tom, čo sa obaja lídri stretli na rozhovoroch o vyostrujúcej sa rusko-ukrajinskej kríze.Biden zdôraznil, že ak ruské tanky alebo vojaci prekročia hranicu Ukrajiny, sporný plynovod Nord Stream 2 privádzajúci ruský zemný plyn do Európy a Nemecka bude zatvorený.vyhlásil.Biely dom čoraz naliehavejšie varuje pred vojenským konfliktom. Biden sa snaží upevniť podporu medzi európskymi spojencami pre tvrdé ekonomické sankcie proti Rusku, ak podnikne inváziu na Ukrajinu. Rusko pri jej hraniciach zhromaždilo vyše 100.000 vojakov a práve to vyvoláva na Západe obavy z útoku. Moskva popiera, že plánuje útok na Ukrajinu.Americký prezident tiež na tlačovej konferencii vyhlásil, že Nemecko je spoľahlivý spojenec. Reagoval tým na kritiku, že Berlín sa plne nezapája do snáh pod vedením USA vytvárať protitlak k ruskému vojenskému tlaku na Ukrajinu.uviedol Biden, vedľa ktorého stál v Bielom dome nemecký kancelár Scholz.Scholz zareagoval:Nemecký kancelár sa však vyjadril menej jasne o osude plynovodu Severný prúd 2, než Biden. Nepovedal konkrétne, ako chce potrestať Rusko, keď zaútočí na Ukrajinu. Sľúbil len to, že bude- plynovod menovite nespomenul, píše AFP.Scholz podnikol prvú cestu do Bieleho domu od svojho nástupu do úradu, ktorý prevzal od dlhoročnej nemeckej líderky Angely Merkelovej. Ukrajina a niektorí predstavitelia v USA Scholza kritizovali za jeho pomerne nenápadný postoj k obrane prozápadnej Ukrajiny.