Scholz v rozhovore s Lapidom kritizoval vyjadrenia Abbása o holokauste

Berlín/Tel Aviv 18. augusta (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz vo štvrtkovom telefonáte s izraelským premiérom Jairom Lapidom opätovne odsúdil vyjadrenia palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása o holokauste Izraela voči Palestínčanom. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Scholzov hovorca Steffen Hebestreit povedal, že kancelár Abbásove vyjadrenia označil za "neúnosné a úplne neprijateľné" pre neho osobne i celú nemeckú vládu. Takisto zdôraznil, že "rázne odsudzuje akýkoľvek pokus popierať alebo relativizovať holokaust".



Abbás počas utorkovej spoločnej tlačovej konferencie so Scholzom v Berlíne vyčítal Izraelu niekoľkonásobný holokaust na Palestínčanoch.



"Izrael od roku 1947 do dnešného dňa vykonal 50 masakrov na 50 miestach v Palestíne," vyhlásil Abbás a dodal: "Päťdesiat masakrov, 50 holokaustov".



Abbás to povedal po otázke novinára, ktorý sa ho spýtal, či sa ospravedlní Izraelu pri príležitosti 50. výročia útoku palestínskych teroristov na izraelskú výpravu na letných olympijských hrách v Mníchove v roku 1972. Útok, ktorý sa odohral 5. septembra, spáchalo osem členov palestínskej teroristickej organizácie Čierny september. O život prišlo 11 izraelských športovcov.



Scholz počas tlačovej konferencie v utorok popoludní na vyjadrenie Abbása nereagoval, za čo si vyslúžil ostrú kritiku opozície. Až vo večerných hodinách sa vyjadril pre noviny Bild, keď uviedol, že práve pre Nemcov je akákoľvek relativizácia holokaustu "neakceptovateľná".