Scholz varoval čínskych predstaviteľov pred spustením útoku na Taiwan

Peking 4. novembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz varoval čínsku vládu pred spustením vojenskej invázie na Taiwan. Uviedol to po rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a premiérom Li Kche-čchiangom. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Scholz povedal, že Nemecko bude naďalej dodržiavať "politiku jednej Číny", na základe ktorej sa akékoľvek zmeny súčasného stavu môžu uskutočniť len "mierovo a po vzájomnej dohode".



Peking považuje Taiwan za súčasť čínskeho územia, a to aj napriek tomu, že tento ostrov má vlastnú nezávislú vládu. Čínska komunistická vláda nedávno upozornila, že na Taiwane nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylučuje ani možnosť vojenského zásahu.



Scholz hovoril aj o zlom zaobchádzaní s moslimskou menšinou v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang na severozápade Čínskej ľudovej republiky. Čína však takéto vyjadrenia všeobecne považuje za zasahovanie do svojich vnútorných záležitostí, všíma si DPA.