Scholz varoval Putina pred zmrazením konfliktu na Ukrajine

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz varoval ruského prezidenta Vladimira Putina pred vytvorením zmrazeného konfliktu popri hraniciach ukrajinských území obsadených Ruskom. Scholz to povedal pre piatkové noviny Kölner Stadt-Anzeiger. TASR informáciu prevzala z agentúry DPA.



"Rusko musí pochopiť, že cieľom nemôže byť uzatvorenie akéhosi studeného mieru, keď sa súčasná deliaca čiara zmení na novú hranicu medzi Ruskom a Ukrajinou. To by iba legitimizovalo Putinovu inváziu," uviedol nemecký kancelár. "Cieľom je spravodlivý mier a podmienkou toho je stiahnutie ruských vojakov," dodal.



Scholz sa nenechal vtiahnuť do témy budúcnosti Krymského polostrova, okupovaného Ruskom od roku 2014, píše DPA. Na otázku, či sa jeho podmienka vzťahuje aj na Krym, zopakoval slová, ktoré už povedal: "Stiahnutie vojakov. Nie je na nás, aby sme v mene Ukrajiny vytvárali dohody, ktoré chce dosiahnuť," povedal.



Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 a odvtedy obsadilo a protiprávne anektovalo sériu ukrajinských území. Moskva v roku 2014 anektovala aj Krymský polostrov.



Scholz si dal pozor a povedal "stiahnutie vojakov" a nie "stiahnutie všetkých vojakov", čo by mohlo znamenať, že majú byť stiahnutí všetci vojaci, pripomína DPA.



Kancelár sa tiež vyhol otázke, či by mal byť Putin zosadený. "Málo rozmýšľam nad špekulatívnymi otázkami tohto druhu. Nakoniec, dohoda vznikne medzi vládami v Moskve a Kyjeve," vysvetlil.



Scholz takisto povedal, že posledný rozhovor s Putinom mal už pred nejakým časom, ale má v úmysle znovu sa s ním vo vhodnom čase rozprávať.