Scholz varuje Irán pred akoukoľvek eskaláciou po izraelských útokoch

Berlín 26. októbra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu varoval Irán pred eskaláciou konfliktu na Blízkom východe po tom, čo Izrael v noci na sobotu podnikol letecké útoky na vojenské ciele v Iráne. Kancelár uviedol, že zdržanlivosť by mohla otvoriť cestu k mieru v regióne. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



"Môj odkaz Iránu je jasný: nemôžeme pokračovať v masívnej eskalácii reakcií. To sa musí skončiť. Len tak môžeme otvoriť možnosť mierového vývoja na Blízkom východe," napísal Scholz na sieti X.



Nemecký kancelár zároveň vyzval na prímerie v Pásme Gazy a Libanone a na prepustenie rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas v palestínskej enkláve.



Vyzval tiež na dodržiavanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 o zastavení bojov medzi Izraelom a Hizballáhom. "Očakávame, že sa Hizballáh stiahne za rieku Lítaní, aby umožnil mierový vývoj," dodal Scholz.



Izrael v noci na sobotu podnikol v troch vlnách útoky na vojenské ciele v Iráne, pričom zahynuli dvaja vojaci. Podľa Izraela išlo o odplatu za iránsky útok zo začiatku októbra, keď Irán vypálil smerom na Izrael takmer 200 rakiet. Po naliehavých výzvach spojencov a susedov na zdržanlivosť, sa podľa agentúry Reuters nezdalo, že by bola izraelská odveta zameraná na najcitlivejšie ropné a jadrové ciele krajiny. Irán po sobotnom izraelskom útoku prisľúbil odvetu.



Egyptská letecká spoločnosť EgyptAir v sobotu oznámila zrušenie letov do irackého Bagdadu a mesta Arbíl na severe Iraku, s odvolaním na vývoj v regióne po izraelských útokoch na susedný Irán. Spoločnosť taktiež zrušila sobotňajší let do Ammánu, hlavného mesta Jordánska, a dodala, že pozastavenie letov bude trvať, kým nedôjde k stabilizácii situácie.