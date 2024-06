Scholz verí v rýchle rozhodnutie o budúcom šéfovi Európskej komisie

Brusel 17. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v pondelok presvedčenie, že Európska únia sa rýchlo dohodne na tom, kto povedie Európsku komisiu (EK). TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Scholz pri príchode na neformálny summit lídrov EÚ v Bruseli poukázal na to, že v Európskom parlamente má po nedávnych voľbách znovu väčšinu politická platforma, ktorá doposiaľ podporovala predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú.



"Verím, že sa podarí nájsť rýchlo zmysluplné riešenie... Je dôležité, aby bolo rozhodnutie prijaté rýchlo, pretože žijeme v ťažkých časoch a je dôležité vedieť, čo Európu v budúcnosti čaká," povedal Scholz.



Nemka Von der Leyenová, ktorá patrí do Európskej ľudovej strany (EPP), je v najlepšej pozícií, aby si zaistila aj druhé funkčné obdobie na čele EK, konštatuje Reuters.



Podporu jej pred summitom deklaroval aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. "(Podporím ju), pretože je našou vedúcou kandidátkou, pretože EPP vyhrala eurovoľby a pretože je dobrou predsedníčkou," povedal grécky premiér.



Slovinský premiér Robert Golob novinárom v pondelok zase povedal, že do funkcie predsedu Európskej rady podporí bývalého portugalského premiéra Antónia Costa.



Post predsedu Európskej rady získajú zrejme Socialisti a demokrati (S&D), pričom Costa je vnímaný ako silný kandidát na túto funkciu, píše Reuters. Aj portugalská pravicová vládna koalícia tento mesiac avizovala, že podporí Costu, ktorý stál donedávna na čele portugalskej vlády.



Šéfovia vlád a štátov členských krajín EÚ sa v pondelok podvečer zišli v Bruseli, aby s ohľadom na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) zo začiatku júna rozhodli o najdôležitejších funkciách, čiže kto bude najbližších päť rokov predsedať Európskej komisii (EK), Európskej rade a kto bude riadiť zahraničnopolitické záležitosti Únie.



Slovensko na mimoriadnom summite zastupuje prezident Peter Pellegrini namiesto premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý rehabilituje po atentáte.