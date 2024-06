Scholz verí, že bude kandidátom SPD na kancelára aj v ďalších voľbách

Bari 15. júna (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz verí, že bude kandidátom na spolkového kancelára svojej Sociálnodemokratickej strany (SPD) aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2025, a to napriek neúspechu vládnych strán v minulotýždňových voľbách do Európskeho parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Scholz odpovedal v sobotu "áno" v reakcii na otázku televízie ARD, či si je istý, že bude kandidátom SPD v budúcoročných voľbách.



Nemecký kancelár Scholz uznal, slabý výsledok SPD a jej koaličných partnerov - Zelených a Slobodnej demokratickej strany (FDP) - v eurovoľbách. Tieto tri koaličné strany v nich spoločne získali menej než jednu tretinu hlasov. Scholz však odmietol výzvy na hlasovanie o vyjadrenie dôvery vláde či vyhlásenie predčasných volieb v reakcii na tieto výsledky.



"Faktom je, že vláda má v parlamente väčšinu. Tento týždeň sme schválili v Bundestagu zákony a máme mandát, ktorý musíme naplniť," uviedol Scholz v rozhovore, ktorý poskytol v sobotu pred odchodom zo summitu skupiny G7 v Taliansku.



V eurovoľbách v Nemecku, ktoré sa konali 9. júna, zvíťazili s jasným náskokom kresťanskí demokrati z CDU/CSU. Získali 30 percent hlasov. Druhá skončila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 15,9 percentami.



Scholz pritom priznal, že jeho koalícia, sužovaná súbojmi, sa musí spojiť, aby dosiahla zhodu vo veľkých otázkach, ktorým Nemecko v súčasnosti čelí. Scholz pritom uznal kritiku občanov týkajúcu sa príliš veľkých diskusií v rámci koalície. "Nakoniec sa rozhodne o mnohom, no niekedy to rozhodnutie nedokážete vidieť cez ten všetok pušný prach," povedal Scholz.