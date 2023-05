Scholz verí, že ciele Parížskej dohody je možné splniť

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz verí, že ciele, ku ktorým sa v parížskej klimatickej dohode z roku 2015 zaviazali takmer všetky krajiny, môžu byť splnené. Uviedol to vo štvrtok v Berlíne, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Myslím si, že musíme mať ambíciu urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa to podarilo," povedal Scholz. Dodal, že "schúliť sa do kúta a plakať" nie je alternatívou.



V parížskej klimatickej dohode z roku 2015 sa krajiny zaviazali, že obmedzia globálne otepľovanie výrazne pod dva stupne Celzia, a ak je to možné maximálne na 1,5 stupňa Celzia voči hodnotám z predindustriálneho obdobia.



Scholz povedal, že na dosiahnutie stanovených cieľov bude potrebné neuveriteľné tempo. "Raz som to skúsil vyriešiť. Musíme zvládnuť postaviť 40 futbalových ihrísk solárnych elektrární denne. Musíme postaviť tisíce kilometrov elektrického vedenia," priblížil. To je podľa neho jediný spôsob, ako plne prijať elektromobilitu.