Scholz verí, že s Trumpom vypracujú spoločnú stratégiu pre Ukrajinu

Berlín 7. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz je presvedčený, že sa so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude vedieť dohodnúť na spoločnej stratégii pre Ukrajinu. Povedal to v sobotu zverejnenom rozhovore pre mediálnu skupinu Funke. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Scholz podľa svojich slov s budúcim prezidentom USA intenzívne telefonoval a jeho tím je v priamom kontakte s osobami zodpovednými za americkú bezpečnostnú politiku.



Očakáva sa, že nástup Trumpa do Bieleho domu prinesie zmenu politiky USA voči Ukrajine, ktorá bola doteraz úzko koordinovaná s spojencami v Európe.



Trump počas predvolebnej kampane prisľúbil, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť "v priebehu jediného dňa". Doteraz ale neobjasnil, ako by to dosiahol. Takisto kritizuje rozsah americkej pomoci pre Kyjev.



"Mojou hlavnou zásadou zostáva, že o ničom nemožno rozhodnúť bez toho, aby sa k tomu vyjadrili ukrajinskí občania," uviedol spolkový kancelár.



Nemecko je jedným z najväčších vojenských podporovateľov Kyjeva - druhým po Spojených štátoch, pokiaľ ide o pomoc zasielanú Ukrajine. Scholz si v posledných týždňoch vyslúžil kritiku za to, že priamo telefonoval so šéfom Kremľa Vladimirom Putin. Prisľúbil ale, že Nemecko bude pokračovať v podpore Ukrajiny "najlepšie, ako vie".



"Dôležité je, aby sa zabíjanie čoskoro skončilo a aby bola zaručená nezávislosť a suverenita Ukrajiny," povedal v rozhovore pre Funke.



Vojna na Ukrajine, ktorá sa už viac než 1000 dní bráni ruskej invázii, sa v Nemecku stáva jednou z hlavných tém kampane pred februárovými predčasnými voľbami. Tie vyvolal rozpad súčasnej vládnej koalície po tom, ako Scholz pre nezhody odvolal ministra financií Christiana Lindnera zo Slobodnej demokratickej strany (FDP).



Líder opozičnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz tvrdí, že Nemecko by malo Ukrajine poslať rakety dlhého doletu Taurus, o ktoré prejavila záujem. Scholz takýto krok v rozhovore pre Funke opäť vylúčil. Tieto zbrane sú schopné zasiahnuť ciele v Rusku a podľa neho z toho vyplýva riziko eskalácie, "ktorej sa treba vyhnúť".