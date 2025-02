Scholz volá po jednotnej Európe, vojakov na Ukrajinu zatiaľ nepošlú

Berlín 17. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok vyzval Európu na zjednotenie a preukázanie podpory Ukrajine. Podľa Berlína je však akákoľvek diskusia o vyslaní nemeckých vojakov na Ukrajinu v rámci prípadných mierových síl "predčasná". TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP.



Podľa Scholza je dôležité, aby európske krajiny spravili všetko pre zabezpečenie silného a jednotného kontinentu. "Potrebujeme (zjednotenú a silnú Európu) pre Ukrajinu, potrebujeme to pre našu vlastnú bezpečnosť," vyhlásil Scholz na predvolebnom podujatí v stredonemeckom meste Kassel.



Hovorkyňa vlády Christiane Hoffmannová v pondelok na tlačovom brífingu v Berlíne povedala, že Nemecko v súčasnosti nezvažuje poslanie svojich vojakov na Ukrajinu. "Opakovane sme vyhlásili, že v prvom rade musíme počkať a uvidieť, či a ako, snáď, vznikne mier na Ukrajine," uviedla hovorkyňa vlády v Berlíne. Reagovala na oznámenie Spojeného kráľovstva, že Londýn je na takýto krok pripravený.



K vyjadreniam nemeckej vlády došlo len niekoľko hodín pred začiatkom summitu európskych lídrov v Paríži so zámerom prerokovať plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine.



Neformálne zasadnutie bolo dohodnuté počas víkendovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron do Paríža pozval len niektoré európske krajiny vrátane Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny.



Viaceré nepozvané krajiny v pondelok summit kritizovali. Začiatok stretnutia je naplánovaný na 16.00 h SEČ.