Scholz vtipkoval o páske cez oko, ktorú bude nosiť po páde pri behu

Berlín 4. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok vtipkoval, že netrpezlivo očakáva reakciu sociálnych sietí na svoju fotografiu s páskou cez oko. Cez víkend spadol pri behu a poranil si tvár. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Teším sa na (internetové) meme. Ďakujem za priania uzdravenia, vyzerá to horšie, ako to je," napísal spolkový kancelár na sociálnej sieti. Na fotografii sú viditeľné škrabance na jeho tvári.



Scholz bude musieť nosiť pásku cez oko niekoľko dní či týždňov, povedal hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit na tlačovej konferencii. Podľa jeho slov sa má kancelár vzhľadom na okolnosti dobre. Scholz sa má v pondelok zúčastniť na podujatí katolíckej cirkvi v Berlíne.



Nemecký kancelár sa zranil pri páde počas sobotného behu. Zrušil preto účasť na plánovanej nedeľnej kampaňovej akcii v spolkovej krajine Hesensko. Tento incident by nemal mať vplyv na Scholzov program počas týždňa, povedal hovorca.