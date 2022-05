Scholz vyjadril plnú podporu vstupu Fínska do NATO

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil vo štvrtok "plnú podporu" Berlína pre Fínsko pri jeho úsilí stať sa členskou krajinou Severoatlantickej aliancie (NATO). Informovala o tom agentúra AFP.



"Vítam rozhodnutie Fínska vysloviť sa v prospech okamžitého vstupu krajiny do NATO. V telefonickom rozhovore s prezidentom (Saulim) Niinistöom som Fínsko uistil o plnej podpore nemeckej vlády," napísal Scholz na sociálnej sieti Twitter.



Za členstvo Fínska v Aliancii sa predtým vyslovili fínsky prezident Niinistö i premiérka Sanna Marinová, pripomína AFP.



Počas stredajšej návštevy britského premiéra Borisa Johnsona – po podpise britsko-fínskej dohody o bezpečnostných zárukách – Niinistö vyhlásil, že za posunom Fínska smerom k Severoatlantickej aliancii je ruský prezident Vladimir Putin.



Fínsko i Švédsko si zachovávali neutralitu aj počas studenej vojny, a to preto, aby neprovokovali Sovietsky zväz. Fínsko má s Ruskom viac než 1300 kilometrov dlhú hranicu.



Švédsko má svoje rozhodnutie o prípadnom vstupe do Aliancie oznámiť v najbližších dňoch.