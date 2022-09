Scholz je sklamaný, že Irán neprijal návrhy na obnovu jadrovej dohody

Berlín 12. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril v pondelok sklamanie nad tým, že Irán nesúhlasil s návrhmi európskych krajín na oživenie jadrovej dohody. Zároveň varoval, že odmietnutie ešte viac oddiali uzatvorenie akejkoľvek dohody o iránskom jadrovom programe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Je mi ľúto, že Irán zatiaľ nereagoval pozitívne na návrhy od európskych koordinátorov," uviedol Scholz počas tlačovej konferencie s izraelským premiérom Jairom Lapidom.



"V skutočnosti teraz neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by Irán nemal súhlasiť s týmito návrhmi. No musíme poznamenať..., že sa tak v blízkej budúcnosti určite nestane," pokračoval Scholz.



Nemecký kancelár toto vyhlásenie urobil počas návštevy izraelského premiéra. Izrael sa dlhodobo stavia proti obnoveniu jadrovej dohody s Iránom, ktorý je jeho úhlavným nepriateľom.



Podľa Lapida je "čas prekonať neúspešné rokovania s Iránom". "Nemôžu a nedokážu dosiahnuť cieľ, ktorý máme všetci spoločný, a to zabrániť Iránu získať jadrové zbrane," uviedol Lapid na tlačovej konferencii so Scholzom.



Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo cez víkend upozornili, že postoje Iránu ohrozujú vyhliadky na obnovenie jadrovej dohody. Európske mocnosti zároveň "vážne pochybujú" o úprimnosti Teheránu pri snahe o jej uzatvorenie.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.