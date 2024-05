Scholz vyjadril Teheránu sústrasť po tragickej havárii Raísího

Berlín 21. mája (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril Teheránu sústrasť v súvislosti s úmrtím iránskeho prezidenta Ebráhíma Raísího, ktorý zahynul v nedeľu pri havárii vrtuľníka. Uviedol to v utorok komunikačný odbor nemeckej vlády, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Vyjadrujeme úprimnú sústrasť vláde Iránskej islamskej republiky a rodinám obetí havárie," napísal Scholz iránskemu viceprezidentovi podľa vyhlásenia nemeckej vlády.



Raísí, minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján a ďalšie osoby na palube zahynuli v nedeľu pri havárii vrtuľníka v hustej hmle v hornatej oblasti iránskej provincie Východný Azerbajdžan. Vracali sa z provincie Východný Azerbajdžan na severozápade Iránu, kde spolu s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom otvorili projekt priehrady na spoločnej hranici.



Vrak vrtuľníka našli záchranári po zhruba 15 hodinách v pondelok skoro ráno, pričom štátna televízia uviedla, že prezident zahynul. Raísiho konvoj zahŕňal tri vrtuľníky - ďalšie dva "bezpečne dorazili do svojho cieľa", uviedla tlačová agentúra Tasním.



Ultrakonzervatívny Raísí bol v úrade od roku 2021. Svoj mandát vykonával v období masových protestov v krajine a ekonomickej krízy prehĺbenej americkými sankciami.



Blízky východ tiež čelí vysokému napätiu v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy. Séria eskalácií viedla k tomu, že Teherán v apríli vypustil smerom na Izrael stovky rakiet a bezpilotných lietadiel. Reagoval na skorší letecký útok v Sýrii pripisovaný Izraelu, ktorý sa k nemu oficiálne neprihlásil. Tento úder zrovnal so zemou iránsky konzulát v Damasku a vyžiadal si životy dvoch generálov iránskych elitných Revolučných gárd.