Scholz: Výroky krajnej pravice pripomínajú najtemnejšie časy Nemecka

Berlín 31. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu ponúkol svoju podporu demonštrantom, ktorý v celej krajine vyšli do ulíc na znak odsúdenia strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a ďalších krajine pravicových zoskupení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Odhalenia, podľa ktorých sa predstavitelia AfD stretli s krajine pravicovými extrémistami na diskusiách o "remigrácii", teda nútenému vysťahovaniu z krajiny, by podľa Scholza mali byť pre občanov Nemecka alarmujúce.



"Keď sa na vidieckych panstvách tejto krajiny konajú konferencie o tom, ako by sa časť populácie mohla z tejto krajiny vysťahovať - pod heslom 'remigrácie' - pripomína to najtemnejšie časy v nemeckej histórii," povedal Scholz v nemeckom parlamente.



Množstvo ľudí s cudzími koreňmi sa teraz obáva, že bude musieť odísť, dodal. "A preto si myslím, že všetci musíme urobiť veľmi jasný záväzok v tomto bode: Stojíme za týmito občanmi, nemusia mať strach," dodal nemecký kancelár.



Schôdzka, kde sa údajne diskutovalo o "remigrácii", sa uskutočnila ešte koncom novembra v Postupime. Zúčastnili sa na nej aj poslanci Bundestagu z krajine pravicovej strany AfD, ako aj viacerí individuálni členovia z radov opozičných kresťanských demokratov.



Masové deportácie, o ktorých sa tam hovorilo, by sa mali podľa predstáv účastníkov týkať 'nedostatočne prispôsobených' migrantov vrátane tých, ktorí sú držiteľmi nemeckých pasov, pripomína DPA. Na zhromaždení vystúpil aj známy rakúsky stúpenec "bielej rasy" Martin Sellner, podľa ktorého by sa remigrácia mala vzťahovať na tri skupiny obyvateľstva - žiadateľov o azyl, cudzincov s dočasným právom na pobyt a "nedostatočne asimilovaných" občanov.



Scholz v stredu zároveň vyjadril potešenie, že toľko obyvateľov Nemecka naprieč politickým spektrom vyšlo spolu do ulíc na podporu demokracie, píše DPA.