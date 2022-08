Scholz vyzdvihol odvahu Ukrajincov, prisľúbil im ďalšiu podporu

Putlos 25. augusta (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz ubezpečil vo štvrtok Ukrajinu o ďalšej podpore Berlína pri obrane proti ruským útokom. Na návšteve výcvikového programu pre ukrajinských vojakov na severe Nemecka tiež povedal, že obdivuje ich odvahu. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



"Muži, ktorí sú tu, budú brániť svoju krajinu. Budú ju brániť pred strašnou hrozbou, ktorá pre Ukrajinu vznikla brutálnou útočnou vojnou Ruska," povedal Scholz. "A my ich budeme naďalej podporovať s našimi finančnými možnosťami, ale aj so zbraňami, ktoré môžeme z Nemecka dať k dispozícii."



Scholz navštívil vojenský výcvikový priestor Putlos, ležiaci pri Baltskom mori v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko. Hovoril s ukrajinskými vojakmi, ktorí tam absolvujú výcvik v používaní samohybného protilietadlového systému Gepard, ako aj s inštruktormi spoločnosti KMW, ktorá vozidlá vyrába.



Výcvik je podľa nemeckej vlády súčasťou Nemeckom financovanej dodávky 30 systémov Gepard Ukrajine. Vozidlá, označované aj ako protilietadlové tanky, patria k ťažkým zbraniam, aké spolková vláda dlhší čas dodávať nechcela. Tento postoj však zmenila aj v dôsledku pokračujúcich ruských útokov.



Systémy Gepard už nemecké ozbrojené sily nepoužívajú. Podľa Bundeswehru boli vyvinuté v prvom rade na to, aby chránili tankové jednotky pred útočiacimi lietadlami a vrtuľníkmi v nízkych výškach. Gepardy sú vhodné aj na stacionárnu ochranu pred útokmi zo vzduchu, napríklad z mostov alebo budov, uviedla agentúra DPA.